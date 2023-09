“Si è sposata” L’amata di Canale 5 ha detto sì al suo storico compagno dopo anni insieme

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023) Lieto evento per il volto di5. La protagonista di una delle trasmissioni più seguite dal pubblico si è unita in matrimonio nelle scorse ore in una location davvero spettacolare. Ha deciso di viaggiare alla volta di Ibiza per realizzare il sogno della sua vita. Momento indimenticabile per loro e anche per la loro figlia, nata 9fa. Sveva ha potuto assistere dal vivo a questa unione dei suoi genitori, ovviamente felicissimi per il sì per sempre. Bellissime anche le parole usate dal volto di5, che ha commentato così la notizia del suo matrimonio: “La mia famiglia, il mio mondo. E tu, piccola mia, eri la più emozionata di tutti. Ti amo, vi amo”, in riferimento al neo marito e alla bimba nata dalla loro liaison amorosa. La piccola è venuta alla luce nel 2014, circa un annol’inizio della ...