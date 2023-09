Servizi pubblici | fisco | sanità Ecco quando rivolgersi al difensore civico regionale

Da pochi mesi l'incarico è ricoperto dall'avvocato Lucia Annibali: 'Lavoriamo per agevolare la soluzione dei conflitti tra cittadini e istituzioni'Bisignani e i dubbi deiL'opposizione va all'attacco, nella convinzione che l'allarme del ... che in risposta alle accuse sul Superbonus 110% come zavorra per i conti, stila un elenco: ...... nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai, sulla base di apposite convenzioni." A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca.. Un imponente ...

Servizi pubblici, fisco, sanità. Ecco quando rivolgersi al difensore ... LA NAZIONE

Per l'economista il sistema introdotto dalla riforma del governo presenta una falla: l'occupabilità. In un territorio con un mercato del lavoro ingessato: «dopo un anno saranno poveri come prima, senz ...Inoltre la popolazione senza dimora tende a spostarsi tra Livorno e Pisa perché la cooperativa Il Simbolo che gestisce il dormitorio pubblico di via Terreni a ... Livorno offre infatti: il dormitorio ...