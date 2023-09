Serie iPhone 15 e Pixel 8 | aumentano i prezzi secondo i rumor

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le nuove15 e8 hanno una cosa in comuneinsistentiapparsi in rete, vedranno iaumentare rispetto ai modelli dello scorso anno e non di poco. L’hardware rinnovato, l’inflazione e la riduzione continua delle vendite degli smartphone fanno lievitare i, non è una novità. Oggi però abbiamo notizie più dettagliate che, però, devono essere confermate per cui vanno prese al massimo come eventuale riferimento. Se per gli smartphone Apple il costo elevato è una delle caratteristiche distintive, per i modelli di Google invece l’incremento trapelato sembra un po’ eccessivo, se dovesse essere confermato.15: presentazione, lancio e specifiche probabili Aumento deiper ...