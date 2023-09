Serie A | Napoli dodicesimo per età media della rosa L’Inter è la squadra più vecchia

(Di lunedì 4 settembre 2023) Transfermarkt ha pubblicato la classifica dell’etàA, dallapiù giovane alla meno giovane. Il primo posto è del Lecce, dove l’etàdei calciatori è di 23 anni. Sul podio anche Udinese (24 anni) e Frosinone (24.3). Ilè in dodicesima posizione, con un’etàdi 26 anni. Fanno meglio la Fiorentina (ottava, con un’etàdi 25,5), il Sassuolo (nono, 25.6) e il Milan (decimo, 25.7). L’Atalanta è tredicesima (26.2), mentre al sedicesimo posto c’è la Juventus (26.6) seguita dalla Roma (26.7). Penultima in classifica la Lazio, con un’etàdi 27 anni. Lapiù, con un’etàdi 28,2 anni, nonostante la ...

A Espn: "Ho parlato con Bielsa via Zoom. Mi ha mostrato alcune partite e mi ha spiegato ciò che vuole da me". Mg Cremona 09/10/2022 - campionato di calcioA / Cremonese -/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Olivera Miramontes Mathias Il difensore del, Mathías Olivera , ha rilasciato alcune dichiarazioni a ...L'avvio dellaA è stato spettacolare e variegato: la Juve torna competitiva,e Atalanta oscillano tra alti e bassi, la Lazio riprende magistralmente la traiettoria dopo un paio ...Da Sorrentino a Salvatores, tanti set in regione,14nel ...

Qual è l’età media delle squadre di Serie A Il portale Transfermarkt ha stilato la classifica dalla rosa più alla meno giovane.Dopo la vittoria al Maradona col Napoli, la Lazio di Maurizio Sarri vuole continuare così in Serie A. il prossimo impegno, dopo la sosta nazionali, sarà il 16 settembre alle ore 15:00 contro la ...