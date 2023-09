Serie A | lunedì l'assemblea di Lega | sarà decisiva per diritti tv e paracadute Serie B

Commenta per primo L'Assemblea della Lega Nazionale ProfessionistiA è convocata per11 settembre 2023 alle ore 10.00 in prima convocazione e alle ore 12.00 in seconda convocazione per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti ...E' stato reso noto4 settembre il calendario del campionato diD 2023/2024 , che vedrà impegnati i rossoblù nel girone F , con altre quattro formazioni marchigiane, una romagnola, ...A stipularlo, questa mattina (4 settembre) al Residence "Daniele Chianelli" a Perugia, il ... Obiettivo dell'accordo coinvolgere i 92 comuni dell'Umbria in unadi attività per la promozione ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 4 settembre la Repubblica