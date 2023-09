Serie A | Lautaro ‘passa’ da Lukaku | rifiuta di festeggiare | smette di seguirlo sulle reti…

(Di lunedì 4 settembre 2023) 2023-09-04 10:22:18 Il web è in trepidazione: HÈ stata una delle grandi soap opera dell’estate. stava discutendo tra Inter e Juve a tutto mercato ed è stato in grado di mettere d’accordo entrambi gli hobby. Entrambi hannoto il suo arrivo perché si sentono traditi per aver negoziato con il rivale. Un sentimento ancora più forte tra gli interisti e, soprattutto, in colui che è stato suo compagno in attacco,Martinez. L’argentino ha segnato una doppietta nel battendo i suoi per 4-0 contro la Fiorentina e, dopo averne segnato uno, il suo nuovo compagno d’attacco, Thuram, ha voluto fare la stessa celebrazione che l’argentino ha condiviso con il belga. La risposta diè stata chiara, facendo un gesto di diniego con l’indice. La cosa non si è fermata qui. Nell’intervista post partita ai microfoni di DAZN, ...

