Serie A | De Siervo si esprime sul caro biglietti e sui diritti tv

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’amministratore delegato della LegaA Luigi Deha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad alcuni temi molto caldi LaA è uno dei campionati più discussi d’Europa per tanti motivi. Non ci sono i problemi che stanno vivendo in Spagna, con la Liga e la Federazione al centro dell’attenzione per motivi poco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Commenta per primo L'amministratore delegato dellaA Luigi Deha parlato a margine della presentazione del progetto Calcio Social Responsability - Mission 2030 a Milano, commentando così le prime giornate di campionato: 'È il campionato ..."Ringrazio il Presidente Casini, l'Amministratore Delegato Dee tutta la LegaA per il percorso intrapreso insieme. La Uefa ha scelto la LegaA per avviare un progetto pilota ...L'ad della LegaA Luigi Deha commentato: 'Il calcio ha un ruolo sociale importante, non dobbiamo mai dimenticarlo. Anche in questa stagione promuoveremo iniziative importanti, ...

Diritti TV Serie A, l'ad De Siervo: "Non ci faremo prendere per il collo da nessuno" Fantacalcio ®

De Siervo, l’ad della Lega ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della serie A alla luce di queste prime partite In occasione di Calcio Social Responsability, l’ad della Lega De Siervo ha ...La Lega Serie A sta affrontare seriamente tutte queste sfide e per questa in particolare portiamo avanti la nostra campagna Keep Racism Out". “Ringrazio il Presidente Casini, l’Amministratore Delegato ...