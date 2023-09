Serie A | al centro Var di Lissone incontro tra arbitri ed allenatori

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 settembre 2023) Nella giornata di lunedì, presso ilVar di, l’Associazione Italianae glidellaA si sono incontrati per svolgere una riunione tecnica. Per l’Aia hanno partecipato il presidente Carlo Pacifici, il vice Alberto Zaroli, il responsabile Can Gianluca Rocchi con tutti i componenti della Commissione, ed i responsabili del Settore tecnico Matteo Trefoloni e della Commissione per i rapporti con le società diA e B Riccardo Pinzani. Chi invece era assente, tra i tecnici, per motivi personali o per altri impegni, Rudi Garcia, Italiano, Motta, Mourinho, Palladino e Sarri. Ecco di seguito le parole di Pacifici: “Questa riunione ha rappresentato un momento di condivisione. E’ importante che l’sia stato organizzato presso il ...