Serie A 2023 2024 | gli ascolti su Dazn della terza giornata | Roma-Milan la più seguita

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 settembre 2023) Si chiude ladifa registrare oltre 4 milioni di spettatori (comprensivo di tutti i device). La partita piùè stata, in programma venerdì alle 20:45, con un numero medio di ascoltatori pari a 1.354.979. Segue Napoli-Lazio (890.238), Inter-Fiorentina (820.730) ed Empoli-Juventus (573.018), quest’ultima in onda anche su Sky. Buoni numeri per l’anticipo delle 18:30 tra Salernitana e Verona (221.924). La partita menoinvece è stata Atalanta-Monza, disputata in contemporanea con Napoli-Lazio e trasmessa anche su Sky. GliSassuolo-Verona: ...