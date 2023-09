Sergio Ramos torna nel club che lo ha visto crescere

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 settembre 2023) “Sono emozionato. È un giorno speciale,re a casa lo è sempre. Adesso dobbiamo fare le visite mediche, io aspetto da qualche mese, ma sono felice dire e di unirmi al più presto alla squadra. Avremo tempo per la presentazione, volendore a casa non aveva senso andare altrove senza fermarsi qui, era un debito che avevo verso mio padre, verso mio nonno, verso il ‘sevillismo’ e verso Puerta. Tante cose hanno significato moltissimo e penso che fosse giunto il momento dire”. Queste le prime parole di un emozionato, appena atterrato a Siviglia con un volo privato da Madrid. Il 37enne, ex capitano del Real Madrid, considerato uno dei migliori difensori della storia del calcio è anche il giocatore ad aver conseguito il maggior numero di espulsioni, nasce ...