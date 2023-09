Sergio Ramos sul Siviglia | «Ero in debito con Puerta e mio padre»

(Di lunedì 4 settembre 2023), difensore spagnolo, ha parlato della sua scelta di ritornare al. Tutti i dettagli in meritoha parlato del suo ritorno a. PAROLE – «Sì, sono emozionato. È un giorno speciale, tornare a casa lo è sempre. Adesso dobbiamo fare le visite mediche. Aspetto da qualche mese, ma sono felice di tornare e di unirmi al più presto alla squadra. Avremo tempo per la presentazione, volendo tornare a casa non aveva senso andare altrove senza fermarsi qui, era unche avevo verso mio, verso mio nonno, verso il sevillismo e verso. Tante cose hanno significato tantissimo e penso che fosse giunto il momento di tornare».

Siviglia, UFFICIALE il ritorno di Sergio Ramos: le prime parole e le cifre dell'ingaggio Calciomercato.com

