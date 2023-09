“Sergio Ramos da noi? Sì | e io voglio un aereo” disse il presidente del Siviglia

'Certi amori fanno dei giri immensi e poi... ritornano'. E' il caso diche, dopo anni passati al Real Madrid e gli ultimi al Psg è pronto a tornare a casa 'Certi amori fanno dei giri immensi e poi... ritornano'. E' il caso diche, dopo anni ...Il calciatore belga, comeo Jesse Lingard, in linea puramente teorica (non si registrano interessi in questo momento) potrebbero approdare in Serie A. Edem Hazard (LaPresse) - ...Il difensore spagnolo, torna a casa, indosserà la maglia numero quattro. Ecco da dove ha deciso di ripartire il centrale Dopo un'avventura non proprio esaltante con la maglia del Psg,ha deciso di tornare a casa, per chiudere la sua carriera.(LaPresse) - Calciomercato.itNon ci sarà così l'approdo in Arabia Saudita, come molti avevano ipotizzato. Il ...

Sergio Ramos torna al Siviglia. Il difensore, ancora svincolato, sceglie di ricominciare dagli andalusi e dice no all’Arabia Saudita che gli offriva uno stipendio faraonico. Sembrava fatta per il suo ...Il centrale spagnolo, svincolato dal Paris Saint-Germain, alla fine ha scelto di tornare dove tutto è cominciato ...