Sergio Ramos al Siviglia | ' lo dovevo a mio padre e a Puerta'

Sono le prime parole di, atterrato a Siviglia con un volo privato da Madrid, con le quali ha ufficializzato il ritorno nella sua squadra del cuore e dove cominciò la carriera nel calcio ...è atterrato a Siviglia. L'ex difensore del Real Madrid ha rifiutato svariate offerte dall'Arabia Saudita per tornare nella squadra della città dove è cresciuto calcisticamente. Queste le ...Dopo aver rifiutato la ricca proposta araba,torna a casa e riparte dal Siviglia. Per il 37enne ex Real Madrid e PSG si tratta di una scelta romantica, che va oltre qualsiasi aspetto economico. Atterrato all'aeroporto di Siviglia, ...

Siviglia, Sergio Ramos è ai dettagli: condizioni accettate, tutti i dettagli del romantico ritorno Calciomercato.com

"Sono emozionato. È un giorno speciale, tornare a casa lo è sempre. Adesso dobbiamo fare le visite mediche, io aspetto da qualche mese, ..."Sono emozionato. È un giorno speciale, tornare a casa lo è sempre. Adesso dobbiamo fare le visite mediche, io aspetto da qualche mese, ma sono felice di tornare e di unirmi al più presto alla squadra ...