Serenis firma la nuova campagna Out of Home

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 4 settembre 2023) : “Certe storie sono meglio all’imperfetto” La startup di benessere mentale annuncia lache ha l’obiettivo di incrementare la consapevolezza intorno alla terapia, raccontando come questa può aiutare a lasciare nel passato eventi e ricordi traumatici Laavrà luogo in 4 città italiane, Milano, Torino, Bologna e Roma, durerà fino alla fine di settembre e prevede oltre 1300 affissioni Prende il via ladi Out ofCerte storie sono meglio all’imperfettota(sito web), la startup di benessere mentale e centro medico ATS che solo qualche mese fa aveva riempito Milano di cartelloni per sensibilizzare sul tema. Raccontare storie usando, anziché il presente, l’imperfetto, a testimonianza di come un ...