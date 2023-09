Segregata in casa dalla nipote | 86enne scappa e chiede aiuto ai Carabinieri

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 4 settembre 2023) Caserta. È accaduto nella mattinata odierna a Caserta, dove un ottantaseienne pensionata, approfittando dell’assenza delladall’abitazione dove vive da tempo con la stessa, è riuscita are e a chiamare igrazie al telefonino prestatole da una vicina. Dopo pochi minutichiamata ricevuta sul “112”, i militari dell’Arma sono intervenuti presso l’abitazione indicata, dove la donna, emotivamente provata, ha riferito che da diverse settimane era statainquale veniva quotidianamente picchiata e maltrattata. La stessa riferiva inoltre che le era stato sottratto il cellulare per impedirle di avere contatti con il mondo esterno e che non aveva più la gestione del Postamat e della ...