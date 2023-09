Ma al di là del caso francese, in un'Europa sempre più multiculturale, persi intende libertà di religione o libertà dalla religione E come sono trattati i simboli religiosi nelle scuole ...La Francia vieta l'Abaya musulmano a scuola: "in pericolo"La misura, che sta già creando polemiche, riaccende i riflettori sulla legge sullanelle scuole, in vigore in Francia dal 2004, che proibisce l'ostentazione di simboli e abiti all'interno ...

Se la laicità divide invece che unire: la settimana in Europa Internazionale