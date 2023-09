Scuola | prima campanella si avvicina | come si preparano i vip

(Di lunedì 4 settembre 2023) Da Elisabetta Gregoraci a Pino Insegno, da Carmen Russo a Francesca Barra: le famiglie sono pronte? L’inizio dellaè alle porte, lasuonerà tra pochi giorni e le famiglie, anche quelle dei vip, sitra libri, organizzazione, orari e compiti. ”vivo l’inizio dell’anno scolastico? Finalmente, la vera vacanza inizia ora. Ho passato tre mesi a fare avanti e indietro tra lavoro e figli e gli ultimi giorni invece li ho passati in montagna in vacanza con loro. Naturalmente li andrò a prendere tutti i giorniho sempre fatto”, dice all’Adnkronos l’attore, doppiatore e conduttore Pino Insegno, con la solita ironia spiegasta vivendo il rientro dei suoi figli più piccoli di 9 e 4 anni, avuti dalla sua seconda moglie Alessia ...

Scuola, anno 2023 2024 ci siamo: come si preparano i vip Adnkronos

