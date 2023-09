Scuola | la svolta dal Governo | cambiamento epocale in arrivo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Laitaliana prevede nuovi interventi per sensibilizzare gli studenti su alcuni dei problemi più importanti della società moderna. L’opinione pubblica italiana, negli ultimi giorni, è stata scossa da due inquietanti notizie: quelle degli stupri di gruppo a Palermo e Caivano (Napoli). Questi episodi sono solo gli ultimi di una lunga serie di violenze di genere. I cittadini e le associazioni chiedono a gran voce interventi per fermare questa lenta tragedia e le istituzioni cominciano finalmente a muoversi per dare delle risposte. Uno degli interventi previsti passerà proprio dalla. Laitaliana si prepara ad affrontare una grande piaga sociale degli ultimi anni – grantennistoscana.itIlha deciso di non perdere altro tempo. A partire da settembre, una rivoluzione nell’educazione entrerà nelle ...

Lasi verificò nel 1934, quando Frédéric Joliot e Irène Curie riuscirono a produrre degli ... Una nuova newsletter sul mondo dellaLetture originali da proporre in classe, approfondimenti, ......Majorana di Brindisi In occasione dell'ultima Giornata mondiale del sonno è andato in onda un servizio che riportava i risultati di una sperimentazione che si èalcuni anni fa in una...Nella giornata di venerdì 25 agosto, nel pomeriggio, si èl'inaugurazione della mostra di ... quest'ultime condotte dai nostri piccoli velisti dellaVela 'Giovanni Cufari', che hanno ...

Scuola, si completa il puzzle dei traslochi: svolta per le superiori ilmattino.it

Le scuole poi sceglieranno dove far svolgere queste attività”. L’obiettivo “Far capire al giovane il valore di far parte di una comunità- sottolinea Valditara- il rispetto verso gli altri e la ...Obbligo di volontariato per gli studenti sospesi: il ministro dell’Istruzione Valditara illustra i contenuti della riforma della scuola ...