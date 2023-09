Scuola | Anief | “10mila assunzioni docenti andate perse per vincoli mobilità e mancata indennità sede”

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – "Suiprecari dellalo Stato continua a sbagliare: anche quest’anno sonooltre il 20% delle immissioni in ruolo, consupplenti costretti a rifiutare posto fisso perché proposto dall’algoritmo lontano dalla loro residenza. Le loro cattedre andranno ad aggiungersi alle 200mila già destinate a supplenza annuale. Sulle mancate accettazioni delle stabilizzazioni pesano tantissimo isulladei neo-assunti e la mancanza di una specificadi". A dichiararlo è oggi a Marcello Pacifico, presidente nazionale. Il sindacato ha appreso che "si sono fermate a 40.619 lea tempo indeterminato a fronte di 50.807 posti ...

Roma, 4 set. (Labitalia) - "Sui docenti precari della scuola lo Stato continua a sbagliare: anche quest'anno sono andate perse oltre il 20% delle immissioni in ruolo, con 10mila supplenti costretti a ...Marcello Pacifico (Anief) sottolinea i problemi che interesseranno anche l'a.s 2023/24, tornando sul tema del doppio canale di reclutamento.