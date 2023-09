Scontrini | choc a Potenza | cena tra amici | il prezzo sconvolge l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Nell'estate deglipazzi, quelli postati a clienti scandalizzati per assurdi rincari imposti del ristoratore (dal sovrapper il toast diviso a metà ai “caffè d'oro” di Porto Cervo), in realtà mangiare con pochi euro, anche meno di dieci, si può. L', la buona tavola, non così chic ma coi sapori autentici. Quelli di osterie, di taverne, dei locali “di una volta”, magari a conduzione famigliare, con la nonna (veramente lei) fissa in postazione dietro ai fornelli. Prendi la “Locanda di Federico”, a Lagonegro, in provincia di: è uno di quei posticini coi calici bassi e la tovaglia a quadretti (verdi), le arcate di mattoni e i piatti bianchi, senza ghirigori. Ed è uno di quei posticini in cui, per un pranzo completo, sette persone, tre antipasti, cinque primi, tre secondi, due contorni, quattro ...