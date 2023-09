Scholz con l’occhio bendato dopo la caduta invoca i meme | i social si scatenano Gli sfottò per il cancelliere tedesco

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 settembre 2023) «Oltre il danno, la beffa. Aspetto con ansia i», ha postato su X Olafnel primo tweet subitol’incidente avuto mentre faceva jogging. E la risposta daiè arrivata puntuale, anche perché la foto che ritrae ilsi prestava facilmente alle ironie: benda nera suldestro e ghigno sornione hanno fatto dil’obiettivo perfetto per gli. Da due giorni ilnon pubblicava nulla sui, reduce dall’infortunio durante una seduta di jogging lo scorso sabato, quando è caduto rovinosamente procurandosi una contusione al viso. Per l’incidente,ha anche dovuto annullare qualche appuntamento in ...