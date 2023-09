Schiacciato dal cartongesso | bimbo morto a un anno La Procura indaga sulla sicurezza

Stava svolgendo dei lavori all'interno di una sua proprietà, ma è rimastocestello della gru che stava maneggiando. È morto così un imprenditore 46enne a Corato , in provincia di Bari , nella serata di domenica. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di ...Aiutatemi a trovarla' Cronaca Tragedia a Triggiano, precipitasuo appartamento al quinto piano: ... Eventi 4 Set 2023 Corato, cestello si sgancia da autogru e lo travolge: morto...L'uomo (46 anni), stava lavorando in un terreno alla periferia della città quando è statocestello di una gru che si è sganciato all'improvviso. L'incidente in un terreno di proprietà ...

Morto un imprenditore a Corato vicino Bari: schiacciato dal cestello di una gru, si è sganciato all'improvviso Virgilio Notizie

Un imprenditore edile di soli 46 anni è morto a Corato in Puglia schiacciato dal carrello della sua autogru. Inutili i soccorsi del 118: l'uomo è morto sul colpo per schiacciamento.