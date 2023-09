Sceneggiata di Hernandez contro Pioli | il vaffa del mister | clamoroso al Milan | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ilvola. Tre partite e tre vittorie in campionato. Nove punti e soprattutto una squadra, quella di Stefano, che convince. Eccome. Il mercato, ad oggi, sembra azzeccato. Certo, presto per arrivare a sentenza, ma i primi indizi sono dei migliori. L'ultima vittoria a Romala squadra allenata da Josè Mourinho. Una vittoria netta, nonostante i rischi degli ultimi minuti dopo l'ingenua espulsione di Fikayoko Tomori, quello che ora come ora appare l'unico anello debole della macchina rossonera. Ilvince e convince. Ma in campo, ogni tanto, saltano i nervi. Già, solo a distanza di qualche giorno ecco che è stato notato quanto accaduto proprio all'Olimpico. Proprio pochi minuti dopo l'espulsione di Tomori. A causa dell'inferiorità numerica,mescola le ...