Scalvini al top da ‘braccetto’ di destra | è la sua collocazione ideale?

(Di lunedì 4 settembre 2023) La vittoria interna contro il Sassuolo ha permesso all’Atalanta di infilare il secondo clean sheet consecutivo del suo campionato, a conferma che – eccetto lo scivolone di Frosinone – la fase difensiva dei nerazzurri sembra già sintonizzata sulle giuste frequenze. Nel pacchetto difensivo scelto da Gian Piero Gasperini, va sottolineata la grande prova di Giorgio, capace di riscattarsi dopo il brutto passaggio a vuoto di Frosinone, nel quale si era distinto in negativo come uno degli uomini più in difficoltà dell’undici orobico. E invece alla prima davanti al pubblico del Gewiss Stadium, il classe 2003 ha risposto nel modo migliore possibile, ovvero inscenando sul rettangolo verde di casa una prestazione vicina a rasentare la perfezione: le migliori sortite di marca atalantina nella prima mezzora di gioco sono nate tutte dalle sue incursioni in avanti. Un frame ...