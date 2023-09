Save The Woman | 4 storie di violenza sulle donne

Helvetas,Children Svizzera, Solidar Suisse e Terre des hommes hanno cos potuto fornire rapidamente aiuti di emergenza e avviare progetti di ricostruzione a lungo ...Ed è proprio allo squilibrio di genere che si richiama una parte dell'8edizione del Report del maggio scorso diChildren intitolato 'Le equilibriste: la maternità in Italia nel 2023' , ...Questi trend, come quelli della più recente ricerca di "children" e dell'indagine condotta a partire dal 2022 dalla Conferenza dei rettori con i ministeri dell'Istruzione e dell'Università, ...

Save the Children, 2 milioni di minori sfollati a causa clima Redattore Sociale

AN expert mechanic has revealed how to fix a flat tyre in minutes and save hundreds on repair bills. Jim The Car Guy took to his YouTube channel to share the handy car maintenance tip. Jim explained ...Queensland’s former chief scientist has warned a key report investigating land clearing rates across the state is “outdated” because Annastacia Palaszczuk’s government has sat on its findings almost ...