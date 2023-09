Sardegna | quelli che rubano la sabbia dalle spiagge | «Rivenduta sul web a 27 euro»

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 settembre 2023) Almeno quattro turisti su dieci alla fine delle vacanze ininfilano in valigia un “ricordino”. Alcuni di loro vanno poi a rivenderlo sul web al modico prezzo di 27a pacchetto. Nonostante una legge regionale dal 2017 punisca i furti di granelli con 500di multa. Il deterrente evidentemente non funziona. Nei giorni scorsi a Olbia due turisti modenesi sono stati fermati con 11 barattoli etichettati a seconda della spiaggia. Ma questa, spiega oggi Il Messaggero, è la punta dell’iceberg. 72 chili disono stati intercettati nel 2021, quasi il doppio l’anno dopo. Nel 2019 10 tonnellate di, conchiglie e rocce sono state portate via dai magazzini dei sequestri dell’aeroporto di Olbia. Mentre c’è chi usa i doppi fondi delle valigie per farla franca ai controlli. A raccontare ...