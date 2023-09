Santarelli re d' Europa con la Turchia | ' Dicevano che ero venuto qui solo per soldi'

" Sarà un anno difficile da migliorare". Daniele, umbro di 42 anni, nell'ultima stagione non si può lamentare. Fra due nazionali (Serbia e Turchia) e Conegliano ha disputato 9 manifestazioni, solo una volta non è andato sul podio, una ...Una finale memorabile In effetti sembrava questa volta che la proverbiale bacchetta magica fosse sul punto di tradire. Le sue ragazze, dopo aver perso il primo set allo sprint (27 - 25) si ...Dall'altra parte della rete però ci sono le turche di Daniele, capaci di battere l'... La Turchia è campione d'. 41 punti per Vargas. QUINTO SET - Match point Turchia, 14 - 12. QUINTO ...

Europei Volley, Serbia-Turchia 2-3, highlights: Santarelli campione con super Vargas Sky Sport

L'Italia è scivolata in sesta posizione nel ranking FIVB di volley femminile, la graduatoria mondiale stilata della Federazione Internazionale di Pallavolo. La nostra Nazionale ha concluso gli Europei ...Tutto sulla pallavolista della Tuchia Melissa Vargas, originaria di Cuba e lì sottoposta a lunga squalifica: la sua vita privata tra palestra, cani e tatuaggi.