Santa Maria Capua Vetere | concorso per 15 agenti della Polizia Municipale

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 4 settembre 2023). Il percorso per il potenziamento del Corpo di, avviato in questi anni dall’Amministrazione Mirra con l’Assessore Simonelli in sinergia con il Comandante Aulicino, compie un ulteriore passo in avanti dando la possibilità alla nostra Città di disporre di un Comando Vigili sempre più completo in ogni reparto. “Questo nuovo– hanno dichiarato il Sindaco Mirra e l’Assessore Simonelli – in aggiunta alinterno con la nomina di tre nuovi Ufficiali, consentirà di avere un Corpo didefinito in ogni reparto, dando quindi la possibilità di implementare, oltre la circolazione stradale, altri settori quali la tutela ambientale, l’occupazione di suolo ...