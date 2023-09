I panel dedicati al futuro e alle nuove prospettive dell'AI vedranno coinvolti esperti, imprenditori, istituzioni, oltre al CEO e Co - Founder di OpenAI,, per la primavolta in ...I panel dedicati al futuro e alle nuove prospettive dell'AI vedranno coinvolti esperti, imprenditori, istituzioni, oltre al CEO e Co - Founder di OpenAI,, per la primavolta in ...I panel dedicati al futuro e alle nuove prospettive dell'AI vedranno coinvolti esperti, imprenditori, istituzioni, oltre al ceo e co - founder di OpenAi,, per la prima volta in ...

Sam Altman, il "papà" di ChatGpt, parteciperà all'Italian Tech Week 2023 la Repubblica

Cresce l'attesa per la nuova edizione dell'Italian Tech Week, la più importante tech conference italiana che quest'anno si presenta con una nuova formula di tre giorni, dal 27 al 29 settembre alle Ogr ...All’Italian Tech Week 2023 un focus speciale sull’AI: in collegamento Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, la startup di San Francisco ...