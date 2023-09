Salvini rilancia l' energia nucleare | l' Italia riparte dall' atomo

(Di lunedì 4 settembre 2023) L'impegno a un ritorno alentro dieci anni con il via nei prossimi giorni a una «piattaforma nazionale» per l'sostenibile. «L'impegno è che questo sia un governo di legislatura e che se ben avremo lavorato è che ci siano anche i 5 anni successivi. Nell'arco di 10 anni sono convinto che la prima produzione didasarà questo governo, con questa attuale formazione che potrà inaugurarla», ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, durante il suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Sul, ha aggiunto, «sono convinto che l'debba riavviare entro quest'anno la nostra ricerca e la nostra partecipazione». Poi, su Facebook, il viceministro ha scritto: «Conto che ...

Nucleare, Salvini insiste: 'Entro 10 anni la prima produzione, siamo gli unici a dire di no' Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini da Cernobbio la roadmap italiana sul nucleare, tracciando quelli che sono obiettivi e impegni futuri. 'L'impegno è che questo sia un governo di legislatura e che se ben avremo ...

L’impegno a un ritorno al nucleare entro dieci anni con il via nei prossimi giorni a una «piattaforma nazionale» per ...La volontà di presentare il governo davanti alla platea degli imprenditori di Cernobbio come un investimento a lungo termine per il Paese, come un esecutivo destinato a durare almeno 5 anni e capace d ...