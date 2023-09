Salute | italiani più attenti | ma solo 41% fa controlli regolari

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – Cresce, seppur di poco, l’attenzione degliper la propria: il 41% dice di monitorarla regolarmente attraverso visite ed esami, in crescita rispetto al 33% nel 2022. Le donne si confermano più attente degli uomini, ma soltanto il 47% ha svolto una visita ginecologica nell’ultimo anno. Tra chi non fa, uno su cinque (20%) indica i tempi di attesa troppo lunghi tra le motivazioni. È quanto emerge dall’ultima rilevazione dell’Osservatorio Sanità di Uni, svolta in collaborazione con l’istituto di ricerca Nomisma. L’indagine, che periodicamente sonda l’attitudine alla prevenzione degli abitanti del Bel Paese, ha riscontrato un aumento del numero di persone che fanno, sintomo forse di una maggior serenità nel frequentare le ...

La Federazione Alzheimer Italia chiede al governo il rifinanziamento del piano nazionale demenze e avverte: la ricerca deve puntare sui fattori di rischio ...Le malattie neurodegenerative e in particolare la malattia di Alzheimer rappresentano una delle più grandi sfide in ambito sanitario e medico in un Paese come l’Italia, il secondo più longevo al mondo ...