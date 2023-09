Salute | italiani più attenti al proprio corpo Ma solo il 41% effettua controlli regolari

(Di lunedì 4 settembre 2023) Cresce, seppur di poco, l’attenzione degliper la propria. Oggi, infatti, dice di monitorarla regolarmente attraverso visite ed esami il 41 per cento in crescita degli intervistati. Nel 2022 erano il 33. Le donne si confermano più attente degli uomini, ma soltanto il 47 per cento ha svolto una visita ginecologica nell’ultimo anno. Tra chi non fa, uno su cinque indica i tempi di attesa troppo lunghi tra le motivazioni. È quanto emerge dall’ultima rilevazione dell‘Osservatorio Sanità di Uni, svolta in collaborazione con l’istituto di ricerca Nomisma. L’indagine ha riscontrato un aumento del numero di persone che fanno, sintomo forse di una maggior serenità nel frequentare le strutture sanitarie dopo gli anni di pandemia. Lo certifica una ...

