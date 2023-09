Salto con l’asta | 4 | 73 a Chiari per Roberta Bruni | è il nuovo record italiano

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 settembre 2023) Serata indimenticabile per l’atletica italiana e per, che nel meeting diconin piazza a, in provincia di Brescia, ha stabilito il primato nazionale. L’azzurra è riuscita infatti a saltare la misura di 4,73 al terzo tentativo, migliorando di un centimetro ilstabilito lo scorso anno a Rovereto. Come se non bastasse,ha anche realizzato lo standard per i Giochi di Parigi 2024 e sarà dunque tra le protagoniste alle prossime Olimpiadi. A completare lo show azzurro anche Elisa Molinarolo, che sempre alla terza prova è riuscita a superare la quota di 4,68, firmando il primato personale. Un traguardo niente male per la 29enne di Soave, in grado di migliorare il 4,65 che le era valso il nono posto ai Mondiali di Budapest. “Non ...