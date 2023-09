Salerno | rapina da 4mila € al supermercato a Torrione

(Di lunedì 4 settembre 2023) Un nuovo accaduto molto duro. A, un celebre quartiere di, in unè stata commessa una nuova. Non molto tempo fa, sempre a, al Parco Arbostella, i ladri ne misero a segno un’altra, ai danni del titolare di un bar nel vano bancomat di Banca Sella. Unache, anche questa volta, è andata più che bene per chi ha compiuto il colpo. Sabato scorso, prima delle 22, il misfatto è stato compiuto. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, in edicola questa mattina, il bottino deitori disi aggira sui 4000 €. Un uomo armato, probabilmente di pistola giocattolo, con il volto travisato, è entrato, si è avvicinato alla cassa e, sotto la minaccia dell’arma, si è fatto consegnare il denaro ...

Ennesimaa mano armata, a: in tarda serata, sabato, è stata la volta del supermercato 365 di via XX Settembre, a Torrione. Un malvivente si è introdotto nell'attività con il volto coperto e con ...L'altro episodio Sempre a, ieri mattina, l'ennesima tentata: nel mirino dei malviventi il Cotasa, il consorzio di radiotaxi. Tra le 8.30 e le 9, presso la centrale di Torrione, ...Ancora unanella città di, dopo l'ultimo colpo al parco Arbostella che ha visto come vittima un giovane imprenditore. L'ultimo episodio si è verificato ai danni di un supermercato di Torrione, ...

Salerno, rapina armata al supermercato: bottimo da quattromila euro ilmattino.it

Un nuovo accaduto molto duro. A Torrione, un celebre quartiere di Salerno, in un supermercato è stata commessa una nuova rapina. Non molto tempo fa, ...Nel quartiere Arbostella, brutta sorpresa per Francesco Granozi, fondatore del gruppo i Musicastoria, da oltre venti anni sui palchi di tutta Italia. Due mixer audio professionali, due valigette con m ...