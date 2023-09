Salerno | il sabato mattina ritorna l’isola ecologica itinerante

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiprende, dopo la pausa estiva, l’attività del Centro di raccolta mobile diPulita che tanto interesse ha suscitato tra gli utenti. Il CRM consente, infatti, in particolare agli anziani e a coloro impossibilitati a recarsi ai Centri di raccolta comunale “Fratte” e “Arechi”, di poter conferire pentole, piccoli elettrodomestici, olio vegetale esausto, pile, farmaci, indumenti e scarpe che altrimenti finirebbero nel non differenziabile con aggravio di costi per lo smaltimento o, come nel caso dell’olio, nelle fognature. Al Crm gli utenti muniti di card diPulita o di tessera sanitaria dell’intestatario/a dell’utenza domestica Tari potranno ricevere i sacchetti di carta per la raccolta di carta e cartoncino e le buste di plastica per i conferimenti del non differenziabile e del multimateriale (plastica, ...