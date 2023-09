Salerno | allerta meteo arancione | il sindaco di chiude cimitero e parchi pubblici

... per affrontare i temi dell'ascolto e dei segnali d'. Un fenomeno che, come si rileva ... dedicato a giovani, che dal 1971 si svolge ogni anno nella cittadina di Giffoni Valle Piana (), "è ...L'entra in vigore lunedì 4 settembre alle ore 10 e termina domani, martedì 5 settembre alle ore 22. Prestare attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico, delle strutture provvisorie (...Nuovi incendi da nord a sud della provincia di: sono stati registrati, per iniziare, dei roghi a ridosso dell'area marina protetta degli ... anche per l'imminentemeteo con le raffiche ...

Venti forti e possibili mareggiate, allerta fino a domani sera Gazzetta di Salerno

A causa dell'allerta meteo arancione diramata ieri (3 settembre 2023) dalla Protezione Civile della Regione Campania il sindaco di Salerno, Vincenzo ...Il provvedimento è valide per le giornate 4-5 settembre 2023 ed è stato assunto anche a seguito dell’allerta arancione diramata ieri (3 settembre 2023) dalla Protezione Civile della Regione Campania ...