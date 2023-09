Sale il prezzo del gas ad agosto | +2 | 3%

(Di lunedì 4 settembre 2023) In aumento la bolletta del gas per la famiglia tipo in tutela, cioè che ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui, per i consumi di2023:del 2,3% rispetto a luglio. Lo comunica l'Arera spiegando che "l'aggiornamento complessivo per l'utente tipo", per i consumi del mese dirispetto al mese precedente, "è determinato interamente dall'aumento della spesa per la materia gas naturale, +2,3%".

In aumento la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela (consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui) per i consumi di agosto 2023, chedel 2,3% rispetto a luglio. La componente deldel gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEM,m), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata da Arera come media ...In aumento la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela (consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui) per i consumi di agosto 2023, chedel 2,3% rispetto a luglio. La componente deldel gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEM,m), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata da Arera come media ...Inoltre, 'se ildel gasora solo del 2,3%, rispetto ai tempi pre - crisi, ovvero nel confronto con agosto 2020, il rialzo è spropositato: +50,2% - prosegue l'associazione. - Rispetto alla ...

Rulli Elite Suito e Direto XR: sale la qualità, scende il prezzo... BiciDaStrada.it

Le bollette del gas aumentano del 2,3% per quanto riguarda i consumi ad agosto. Lo comunica Arera, l’Aurorità di regolazione per energia, acqua, rifiuti, ...In aumento la bolletta del gas per la famiglia tipo in tutela: l’authority per l’energia Arera ha comunicato, per i consumi di agosto 2023, un rincaro del 2,3% rispetto a luglio perché la quotazione m ...