Salario minimo | solo Meloni non ha capito che è necessario | persino gli imprenditori favorevoli senza riserve

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 4 settembre 2023) Sulormai c’è una quasi unanimità. Non lo diconoi sondaggi, dai quali emerge il parere positivo di gran parte degli italiani all’introduzione di una retribuzione oraria minima di 9 euro; anche glinon negano il loro favore a questa misura. L’ennesima conferma arriva dal report del think tank The European House-Ambrosetti, nel quale si parla di proposte per “colmare il divario che penalizza l’Italia sia per quanto riguarda il potenziale di crescita che le disparità all’interno del Paese”. E tra le ipotesi avanzate c’è proprio il. D’altronde anche gliriuniti al forum Ambrosetti confermano il loro parere positivo. Il report sulNel rapporto si parla molto del ...