Sainz rapinato a Milano | Sala | “Si enfatizza all’estrema potenza ciò che accade qui La sicurezza è un problema ovunque”

(Di lunedì 4 settembre 2023) “Ogni cosa che succede ata, ciò nonostante c’è da lavorare”. Così il sindaco di, Beppe, ha risposto nel day after della rapina di cui è rimasto vittima Carlos, pilota della Ferrari, accerchiato in pieno centro nel tentativo di sfilargli un orologio Richard Mille del valore di 300mila euro. “Ormai non credo che sia un tema di percezione della realtà, laè un, bisogna e continueremo a lavorare”, ha aggiunto il primo cittadino. A chi gli ha chiesto seoggi sia meno sicura rispetto al passato,ha risposto che “è il mondo che è meno sicuro rispetto al passato” e “basta vedere cosa succede in tutte le città del mondo”. ...