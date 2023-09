Sainz derubato dell' orologio | rincorre e blocca rapinatori

... a bloccarli in via Montenapoleone e a recuperare il preziosissimo orologio, I due sudamericani sono stati fermati e portati in questura, mentree il suo collaboratore, sono stati .... Caccia ai ladri . Fermati i malviventi . Il caso dopo Leclerc .. Dalla festa sul podio di Monza alla corsa tra le strade di Milano. Nel giro di poche ore Carlos, ..., che indossava una maglietta della Ferrari, con il suo accompagnatore non ha esitato: ha cominciato a rincorrere i due rapinatori. Con il pilota, all'inseguimento si sono messi anche numerosi ...

Carlos Sainz rapinato a Milano dopo il Gran Premio: il ferrarista insegue i ladri, li blocca e si riprende l'orologio Open

ROMA – Brutto episodio per Carlos Sainz ieri a Milano. Il pilota della Ferrari era tornato in città dopo il Gp d’Italia a Monza, quando, davanti all’Hotel Armani, è stato avvicinato da tre uomini che ...Disavventura per il pilota della Ferrari che con grande prontezza è riuscito a recuperare il bottino da mano ai malviventi.