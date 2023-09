Sainz derubato | arrestati i tre giovani che gli avevano sottratto un orologio da 500mila euro Sala | «A Milano tutto è enfatizzato»

Spuntano le immagini della rapina ai danni del pilota della Ferrari, Carlosdell'orologio del valore di oltre 300mila euro. Tre giovani marocchini di 18, 19 e 20 anni sono già stati arrestati dagli agenti della Polizia. Il fatto ha avuto luogo ieri sera, 3 ......è avventata sul Richard Mille modello Alexander Zverev del valore di oltre del pilota Carlos, ... Giuseppe Cummo, il ristoratore dei vip,in casa Lo sa bene lo storico ristoratore ...Dopo un weekend agonistico da incorniciare, Carlosnon si è potuto risparmiare al rientro della gara, nei pressi del suo albergo a Milano. Dopo aver difeso la posizione in gara con tutte le sue ...

Il pilota Ferrari Carlos Sainz rapinato dall'orologio da 500mila euro a Milano MilanoToday.it

Milano, la Procura chiederà la custodia cautelare in carcere per i tre uomini di 18, 19 e 20 anni, arrestati in flagranza. ll ferrarista ha riportato lievi escoriazioni al polso. Visitato dal personal ...Si apre un nuovo capitolo della rapina di cui è stato vittima il pilota Formula 1 Carlos Sainz Jr. Tre cittadini marocchini di 18, 19 e 20 anni sono stati arrestati ...