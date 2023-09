Ryder Cup 2023 | team Europe completa squadra con sei wild card

E' stata completata la squadra del team Europe che sfiderà gli Usa al 'Marco Simone di Guidonia' a Roma dal 29 settembre al 1° ottobre nella. Il capitano europeo Luke Donald ha annunciato i sei giocatori che si aggiungono ai sei già qualificati di diritto (Rory McIlroy, Jon Rahm, Robert MacIntyre, Viktor Hovland, Tyrrell Hatton, ...Ecco tutti i 24 protagonisti alla2023, in programma dal 29 settembre al 1° ottobre al Marco Simone Golf & Country Club alle porte di Roma, da seguire in diretta su Sky ...Quadro completo per ladi Roma. A meno di quattro settimane dal via, il Team Europe ha definito la squadra che prenderà parte alla rassegna più attesa, in programma al Marco Simone Golf and Country Club, dal ...

Ryder Cup: ecco il Team Europe per la sfida con il Team Usa FederGolf

Il Team Europe è al completo. Il capitano della squadra che rappresenterò il vecchio continente alla prossima Ryder Cup, Luke Donald, ha diramato le sue sei scelte, che vanno ad unirsi ai sei qualific ...La fiducia del capitano è andata all'irlandese Shane Lowry, agli inglesi Tommy Fleetwood e Justin Rose, all'austriaco Sepp Straka, al danese Nicolai Hojgaard ...