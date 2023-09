Russia | generale Surovikin ricompare dopo morte Prigozhin

(Di lunedì 4 settembre 2023) Da due mesi non c'erano tracce del, considerato un simpatizzante della Wagner E’ ricomparso all’improvviso ilrusso Sergei, simpatizzante di Evgheny, e rimosso dal suo incarico di comandante delle forze aerospazialiil fallito golpe di Wagner di giugno.è stato definito un membro ‘occulto’ della milizia guidata da. Ora,ladel capo della compagna di mercenari in un incidente aereo, ecco la novità.2 mesi di ‘latitanza’, ilè stato avvistato. In borghese, jeans, cappellino e occhiali neri, insieme alla moglie, in ciabatte. La loro immagine è stata pubblicata dal sito di notizie Ostorozhno Media, secondo cui lo ...

Russia, riecco il generale Surovikin: la foto Adnkronos

