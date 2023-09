Russia | Ft | da inizio guerra banche cinesi hanno moltiplicato esposizione verso Mosca

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Roma, 4 set. (Adnkronos) - Con l'entrata in vigore delle sanzioni occidentali contro la, leerogato miliardi di dollari a quelle russe nel primo anno dall'invasione dell'Ucraina. Lo si legge in un articolo del 'Financial Times', che si è affidato all'analisi di dati ufficiali stilata dalla Kyiv School of Economics. In base all'analisi, l'della Cina al settore bancario russo è quadruplicata nei 14 mesi terminati a marzo 2023. Secondo i dati, la Industrial and commercial bank of China (Icbc), la Bank of China, la China construction Bank e la Agricultural bank of Chinaaumentato la lorolada 2,2 miliardi di dollari a 9,7 miliardi di dollari. La Icbc e la Bank of Cina ...