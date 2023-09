Rugby | Mondiali 2023 | i convocati dell’Italia ai raggi X Punti deboli e di forza per provare a stupire

(Di lunedì 4 settembre 2023) Parte questo fine settimana laWorld Cup di Franciae l’Italia affronterà nella prima fase deiNamibia, Uruguay, Nuova Zelanda e Francia. Superare la fase a gironi appare una missione impossibile contro All Blacks e Blues, ma Kieran Crowley proverà a compiere il miracolo mai riuscito nella storia. E per farlo ha scelto 33 giocatori. Vediamo chi sono e su chi puntare. Partiamo dalla prima linea, dove troviamo Pietro Ceccarelli, Simone Ferrari, Danilo Fischetti, Ivan Nemer, Marco Riccioni e Federico Zani come piloni, Luca Bigi, Epalahame Faiva e Giacomo Nicotera come tallonatori. È uno dei reparti più di qualità degli azzurri, con il punto diè che molti giocatori possono ricoprire più ruoli in prima linea e dove vi è una grande esperienza. Da tenere d’occhio la qualità di giocatori come Ferrari ...

Gli azzurri delsono arrivati in Francia, dove sabato 9 settembre, esordiranno neisfidando a Saint Etienne la Namibia. Colonna sonora della loro spedizione: L'italiano di Toto ...Stanno per cominciare idi, e in Francia, che li ospiterà, l'attesa sale ogni giorno di più, perché Antoine Dupont e compagni giocheranno in casa e sognano il loro primo titolo. Sabato la nazionale francese, ...Con queste parole il Presidente Emmanuel Macron ha voluto caricare la nazionale francese in vista del Mondiale di. I francesi giocheranno il match inaugurale contro la Nuova Zelanda nella ...

Mondiali di Rugby 2023 in tv. Tutto pronto per la Coppa del Mondo 2023 di Rugby in programma in Francia da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre. L’appuntamento che ogni rugbista e appassionato ...MALMAISON, 04 SET - Stanno per cominciare i Mondiali di rugby, e in Francia, che li ospiterà, l'attesa sale ogni giorno di più, perché Antoine Dupont e compagni giocheranno in casa e sognano il loro p ...