Rugby | iniziano i lavori dell’Italia per la World Cup 2023 in Francia

(Di lunedì 4 settembre 2023) Sono iniziati i labovi della Nazionale ItalianaMaschile in, per l’esordio allaCupin calendario sabato 9 settembre alle 13 contro la Namibia allo Stade Geoffroy Guichard di Saint Etienne. Doppia seduta di allenamento al lunedì, svolta presso lo Stade Pierre Rajon di Bourgoin-Jallieu con una prima parte della mattinata in palestra e la seconda sul campo con focus sul piano di gioco del prossimo match contro la Namibia. Ecco le parole di Paolo Garbisi in conferenza stampa: “E’ una grande emozione essere qui. Giochiamo tra meno di una settimana la prima partita e siamo molto concentrati sul nostro esordio. E’ importante avere strutture all’altezza come quelle che abbiamo a disposizione. Non cerchiamo scusanti: siamo qui per raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo tanta ...

Con la consegna del tricolore da parte del Ministro per lo Sport e per i Giovani Andrea Abodi al Capitano della Nazionale Italiana Rugby maschile Michele Lamaro a Palazzo