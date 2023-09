Rubano gratta e vinci | identificati dai carabinieri

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il fatto risale alla notte tra il 22 ed il 23 agosto, sulla E-45, presso l’area di servizio di Sansepolcro in direzione nord, quando una coppia di viaggiatori, un uomo ed una donna italiani provenienti dal nord della penisola, hanno fermato la loro roulotte nella piazzola antistante il bar che a quell’ora è ancora aperto al pubblico. La donna, di mezza età, ha distratto la commessa con una serie di inutili richieste ed informazioni, mentre il suo compagno trentenne ne approfittava per allungare il braccio fino ad agguantare e nascondere due serie diche erano esposte per la vendita al pubblico proprio dietro il bancone dove è posizionata la cassa. Non contento, visto che la conversazione tra le donne continuava, ne ha approfittato per infilare nello zaino anche altri generi alimentari, presenti nelle vicinanze. Quando l’impiegata si è ...

...Loano perché già 'noti' per via di alcune riprese video nelle quali vengono ritratti mentre... Tra i "colpi" messi a segno, il furto die vinci presso un tabacchino e il tentativo di ...È una storia a lieto fine quella che ha come protagonista un 73enne di Caselle in Pittari, in provincia di Salerno. L'anziano, vedovo, aveva vinto 50mila euro con un biglietto dele Vinci. Pochi giorni dopo, però, due giovani che si trovavano nel bar nel momento della vincita, che conoscevano l'anziano, con una scusa sono andati a trovarlo a casa e gli hanno rubato il ......Loano perché già 'noti' per via di alcune riprese video nelle quali vengono ritratti mentre... Tra i "colpi" messi a segno, il furto die vinci presso un tabacchino e il tentativo di ...

Distraggono la commessa per rubare gratta e vinci. Identificati dai carabinieri ArezzoNotizie

Rubati la cassaforte, il cambiamonete e centinaia di gratta e vinci sono poi scappati. Sul caso indagini da parte dei militari dell'arma della compagnia tiburtina. Da quantificare la refurtiva.Banditi in azione nell’attività di Palmesi. Portati via gratta e vinci oltre a stecche di sigarette per 60.000 euro. Il titolare: «Sto pensando di vendere tutto» ...