Rotavirus | chiuse le spiagge San Terenzo e Venere  Tempi lunghi per la riapertura

Il sindaco di Lerici Paoletti chiede l'intervento della Provincia responsabile della gestione della fognatura...nel comune di Lerici rimangono. Per un caso di gastroenterite che risale al 20 agosto. E, soprattutto, per i 70 bambini finiti al pronto soccorso. Per i quali si parla di un caso di. ...Alcuni sono risultati positivi al, ma le analisi sulle acque finora non hanno fatto emergere alcunché. Coinvolto ora l'Istituto Superiore di Sanità. Stop all'accesso alle amatissime spiagge libere attrezzate della Venere ...

Rotavirus, chiuse le spiagge San Terenzo e Venere. Tempi lunghi ... LA NAZIONE

Alcuni sono risultati positivi al rotavirus, ma le analisi sulle acque finora non hanno fatto emergere alcunché. Coinvolto ora l'Istituto Superiore di Sanità. Stop all'accesso alle amatissime spiagge ...Lerici (La Spezia), 4 settembre 2023 – Due spiagge chiuse come San Terenzo e la Venere Azzurra nel primo week end di settembre, sono un problema di non poco conto per Lerici ancora invasa dai turisti ...