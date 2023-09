Rosalinda Cannavó pronta a cambiare look | i dettagli

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 4 settembre 2023)sarebbea stravolgere il proprio. Le sue dichiarazioni Torna settembre e con la fine dell’estate tanti i buoni propositi dei volti noti pronti a tornare in palestra e a cominciare una quotidianità fatta di alimentazione sana ed equilibrata. Ma non è tutto! Tra i vip e le web star che approdano al nuovo stile di vita,sembra voler andare oltre. L’attrice siciliana dichiara infatti di volere di esseread uno stravolgimento. In una storia su Instagram, il volto noto chiede ai propri follower qualche suggerimento. Ecco le sue parole. Non sappiamo quali siano le intenzioni di. L’ex gieffina è sempre stata una trasformista e ha spesso cambiato ...