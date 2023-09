Roma senza pace | che batosta per Mourinho

(Di lunedì 4 settembre 2023) In un momento di crisi a livello di risultati, per ladi Josési apre uno scenario assolutamente inaspettato L’avvio dellain questa Serie A 2023-24 è stato tutto fuorché tranquillo: arrivati alla sosta per le nazionali, i giallorossi si ritrovano ad un solo punto in classifica, ottenuto alla prima giornata contro la Salernitana. Quel pareggio, ad oggi, rimane l’unico risultato utile ottenuto dalla squadra della Capitale, che si è vista sconfitta nei due seguenti incontri con Hellas Verona e Milan. Da questo punto di vista, pur non disponendo della rosa al completo, Josépotrà beneficiare della settimana di stop per analizzare cosa sia andato storto finora e riorganizzare le idee in vista dei prossimi impegni che attendono i suoi giocatori. Al rientro, infatti, ladovrà ...

L'Albo d'oro del Campionato di Serie Aerrori arbitrali di Virgilio Sport .- Milan, Mourinho furioso. Mourinho furioso e in silenzio dopo- Milan , ma lo Special One ha poco da ...Ma Capello ci va giù pesante soprattutto sul mercato della, che evidentemente si è lasciata sfuggire un giocatore importante come Matic,riuscire a sostituirlo a dovere: 'È sorprendente ...I suoi agenti - come scrive The Athletic - lo avrebbero proposto al Brentford in Premier League, ma anche ad altri due club di Serie A, il Milan e lasuccesso. Ora il classe 2001 avrà ...

Mou mai così giù. Roma senza gioco, lo Special One fra narcisismo e nervosismo ForzaRoma.info

Inizio shock per la Roma, che in tre giornate di campionato ha raccolto appena un punto: ecco la cessione che ha rovinato Mourinho.Un cassonetto dell'immondizia trasformato in un vespasiano. A Roma accade sempre più spesso: in una città dove il decoro è un ricordo lontano e i wc pubblici non esistono quasi più la scelta più ...